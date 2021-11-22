Евросоюз начал переговоры с Беларусью, чтобы вернуть мигрантов домой, на фоне обострившейся ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано, пишет ТАСС.

"Мы наладили контакты с Беларусью, верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель) уже дважды за последние дни проводил переговоры с главой МИД Беларуси (Владимиром Макеем - Ред.), консультации ведутся и на других уровнях", - сказал он.

По словам спикера Еврокомиссии, целью переговоров является "безопасная репатриация застрявших в Беларуси людей".

В то же время, Кабмин ФРГ отверг идею президента Беларуси Александра Лукашенко открыть гуманитарный коридор в Германию для части мигрантов. Официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвал это решение "неприемлемым" для Германии и Евросоюза.

Напомним, ранее Боррель заявил, что Евросоюз не пустит на свою территорию ни одного мигранта из Беларуси. Но они не должны погибнуть, им следует предоставить гуманитарную помощь, а затем нужно их репатриировать.

Также мы писали, что Польша готова оплатить возвращение нелегальных мигрантов с границы в их родные страны.