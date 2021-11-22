ЕС начал переговоры с Беларусью, чтобы вернуть мигрантов домой
Евросоюз начал переговоры с Беларусью, чтобы вернуть мигрантов домой, на фоне обострившейся ситуации на польско-белорусской границе.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано, пишет ТАСС.
"Мы наладили контакты с Беларусью, верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель) уже дважды за последние дни проводил переговоры с главой МИД Беларуси (Владимиром Макеем - Ред.), консультации ведутся и на других уровнях", - сказал он.
По словам спикера Еврокомиссии, целью переговоров является "безопасная репатриация застрявших в Беларуси людей".
В то же время, Кабмин ФРГ отверг идею президента Беларуси Александра Лукашенко открыть гуманитарный коридор в Германию для части мигрантов. Официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвал это решение "неприемлемым" для Германии и Евросоюза.
Напомним, ранее Боррель заявил, что Евросоюз не пустит на свою территорию ни одного мигранта из Беларуси. Но они не должны погибнуть, им следует предоставить гуманитарную помощь, а затем нужно их репатриировать.
Также мы писали, что Польша готова оплатить возвращение нелегальных мигрантов с границы в их родные страны.