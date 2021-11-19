Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время выступления в Верховной Раде 19 ноября заявил, что для обустройства "стены" на границе с Россией и Беларусью необходимо выделить 17 млрд гривен.

Об этом Монастырский сказал во время часа вопросов к правительству 19 ноября.

"Фактически на сегодняшний день такая работа по инженерному обустройству современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 млрд грн... Я обращусь к вам с тем, чтобы в бюджете на 2022 год, а скоро будет второе чтение этого документа, вы предусмотрели необходимые средства для обустройства государственной границы", - сказал Монастырский, обращаясь к нардепам.

По словам министра, общая протяженность такого участка с РФ по суши составляет 1505 км, а Беларусью - 1084 км.

Напомним, ранее Денис Монастырский уже заявлял о планах построить на налоги украинцев "стену" на границе с Беларусью и РФ в 1000 километров.

Кроме того, сегодня, 19 ноября, во время часа вопросов правительству в парламенте Монастырский заявил, что Верховная Рада должна быть готова к введению режима чрезвычайного положения в приграничных областях из-за ситуации с мигрантами.