Польша заявила о готовности оплатить возвращение нелегальных мигрантов из Беларуси в их родные страны из-за кризиса на границе.

Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после переговоров с со своей коллегой из Эстонии Каей Каллас.

"Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны", — сказал он.

По словам премьера Моравецкого, польские власти обсуждают эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных государств.

При этом нынешний миграционный кризис на границе Польши и Беларуси Моравецкий назвал крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

Ранее исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери заявил, что беженцы, которые прибывают в Польшу с территории Белоруссии, могут рассчитывать на рассмотрение своих заявок на убежище. Отказ будет противоречить правилам Евросоюза.

Кроме этого, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны рассмотрит возможность полного закрытия границ с Беларусью.