Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны рассмотрит возможность полного закрытия границ с Беларусью

Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в воскресенье, 21 ноября, в Таллине.

"Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши", — сказал Моравецкий.

Сейчас Польша закрыла только один автодорожный пункт пропуска "Кузница".

Ранее "Страна" сообщала, что Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей, в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев поместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

Также мы писали, что в Беларуси разместили мигрантов в логистическом центре в Бремино. Там установлен генератор для отопления и биотуалеты. По данным белорусских СМИ, в логистическом центре находятся по меньшей мере 873 беженца, среди них 135 детей.