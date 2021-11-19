Украина продолжает подготовку к отражению возможных попыток нелегальных мигрантов прорваться через границу с Беларусью на территорию нашей страны. В ходе учений Нацгвардии по противостоянию мигрантам, отряды отработали маневры и начали проводить ежедневные тренировки. Военные утверждают, что сил Нацгвардии и Госпогранслужбы вполне достаточно для отражения возможных атак.

Главное по ситуации с мигрантами за сегодня:

1. Украина начала учения по противостоянию мигрантам на границе с Беларусью на пункте пропуска "Новые Яриловичи" с участием Нацгвардии. Точное количество прибывших на учения нацгвардейцев не сообщается, "в то же время военные утверждают, что сил Нацгвардии и Госпогранслужбы хватит, чтобы отбить любое наступление на границе", - сообщает "Дом".

2. Для охраны границы от мигрантов могут применять огнестрельное оружие. Министр внутренних дел Денис Монастырский в ходе часа вопросов к правительству в Раде заявил, что первый эшелон правоохранителей не будет иметь оружия, в случае же агрессивных нарушений во втором эшелоне предусмотрено использование спецсредств и оружия. В частности, в случае угрозы жизни и здоровью пограничников может использоваться и огнестрельное оружие.

3. Монастырский также предупредил, что ВР должна быть готова к введению режима Чрезвычайного положения в пограничных областях или районах.

4. Обустройство границы с Беларусью и Россией может обойтись украинцам в следующем году в 17 миллиардов гривен. Такую сумму МВД просит у депутатов включить в бюджет. Глава МВД считает, что с учетом контрабанды, "это абсолютно логичная инвестиция". Участки в 1505 км границы с РФ и 1084 км границы с Республикой Беларусь в МВД планируют обустроить в течение года.

5. Мигранты изменили тактику штурма границы, сообщили в Польше. Если в прошлый вторник они массированно штурмовали границу в районе пункта пропуска Кузница, то теперь пытаются это делать меньшими группами в разных местах, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polsat News.

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский уже заявлял о планах построить на налоги украинцев "стену" на границе с Беларусью и РФ в 1000 километров.

Кроме того, сегодня, 19 ноября, во время часа вопросов правительству в парламенте Монастырский заявил, что Верховная Рада должна быть готова к введению режима чрезвычайного положения в приграничных областях из-за ситуации с мигрантами.