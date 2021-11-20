Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что между Россией и НАТО возможна ядерная война.

Об этом глава соседнего государства заявил в интервью британской медиакомпании BBC, которое опубликовал его официальный сайт.

По словам Лукашенко, противостояние может начаться из-за Беларуси.

"Если мы развяжем здесь войну, в Беларуси, будет втянуто НАТО, будет втянута Россия. Это ядерная война", - сообщил белорусский лидер.

По мнению президента Беларуси, с белорусским народом еще не рассчитались за Вторую мировую войну.

"Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать", - заявил Александр Лукашенко в интервью BBC.

Лукашенко добавил, что польские силовики нарушили белорусскую государственную границу во время стычек с мигрантами в районе пункта пропуска "Брузги".

Он заметил, что "нельзя даже оружие поворачивать" в сторону сопредельной территории. Кроме того, он допустил, что военные его страны оказывали помощь мигрантам с Ближнего Востока в пересечении границы с Польшей.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко сказал о заинтересованности Минска в получении российских ракетных комплексов "Искандер". Их он хочет разместить на западном и южном направлениях - на границе с Украиной, Литвой и Польшей.

Также мы писали, что Александр Лукашенко попросил Путина направить в Беларусь бомбардировщики с ядерным оружием. Кроме того, президент Беларуси заявил, что за границами Прибалтики, Польши и Украины должны следить военные Беларуси и РФ.