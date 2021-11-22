У президента Болгарии Румена Радева, переизбранного вчера на второй срок, разъяснили насчет заявлений по российскому Крыму. Так, президент имел в виду фактический контроль РФ над Крымом, признавая, что юридически полуостров остается украинским.

Об этом сообщает издание Actualno со ссылкой на пресс-службу президента Болгарии.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - цитирует заявление пресс-службы издание.

Напомним, ранее Румен Радев на дебатах со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым назвал Крым российской территорией.

После чего Киев вызвал на ковер посла Болгарии в Украине Костадина Коджабашева и потребовал опровержения данного заявления.

Позже президент Болгарии Румен Радев снова сообщил, что "нет никакой драмы", - и вновь назвал Крым российским.

Тогда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления президента Румена Радева ударом по двусторонним отношениям. Более того, глава украинского МИД объяснил болгарскому лидеру, что такое "настоящая драма", экстраполировав официальную версию украинских событий последних лет на Болгарию.