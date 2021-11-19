Действующему президенту Болгарии Румену Радеву, который назвал Крым российским, прочат переизбрание
Действующему президенту Болгарии Румену Радеву, который назвал Крым российским, прочат переизбрание

На фоне скандала вокруг "балканской зрады", когда действующий президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российским, а антироссийские санкции неэффективными, ему прочат переизбрание во втором туре президентских выборов.

В первом туре он набрал 49,42% голосов, у его оппонента, ректора Анастаса Герджикова - 22%. А это значит, что во главе страны ЕС останется "друг Кремля".     

Узнавали, какая ситуация в Болгарии накануне назначенного на 21 ноября второго тура президентских выборов. 

"И нашим, и вашим"

"Велика зрада" случилась в ходе дебатов. Герджиков назвал Крым украинским и настаивал на продолжении санкций против России.

Радев на это ответил: "Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом".

При этом, на уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: "Он сейчас российский".

Власти в Киеве выразили возмущение и ожидают опровержения заявления президента Радева (что, естественно, маловероятно).

"Радева, бывшего главкома местных ВВС, стразу после избрания пять лет назад на его первый президентский срок в местных либеральных кругах считали "агентом Кремля", якобы он намерен отвлечь Болгарию от её прозападного курса. Но хоть Радев сохраняет умеренный тон в отношении России и, например, не выступал против Путина в защиту Навального, он не противится общему курсу ЕС в отношении Москвы. Президент старается следовать принципу "и нашим, и вашим" - и с Кремлем не ссорится, и от Запада получать преференции", - говорит нам источник в политических кругах Болгарии. 

От "парней из Гарварда" до ультраправых

В целом, говорят эксперты, президентская гонка в Болгарии проходит без сюрпризов - опросы предсказывали победу Радеву, который считается умеренным кандидатом, способным сплотить разностороннюю болгарскую политику. 

"Радев объединил противоречивые течения в болгарском политическом процессе вокруг антикоррупционного вопроса. Его одинаково поддерживают левые консерваторы, либералы, популисты, технократы. Радев больше всех извлек для себя выгоды из противостояния партий и продолжающегося уже год политического хаоса в Болгарии", - сказал "Стране" Парван Симеонов, глава болгарского отделения Gallup International.

Перед выборами Рудев усилил свою поддержку вслед за назначением временного правительства, которое оперативно инициировало расследование возможных коррупционных схем в последнем правительстве Бойко Борисова и его партии ГЕРБ. 

Вместе с президентскими выборами 14 ноября болгары голосовали за новый парламент - третий раз за год. После выборов в апреле и июле ни одна из партий не смогла сформировать Кабинет министров. Лидирует новая партия "Продолжаем перемены" во главе с местными "соросятами" - двумя бывшими министрами из временного правительства Асеном Васильевым и Кириллом Петковым, которых называют "парнями из Гарварда" (оба закончили американский вуз). 

Хотя до самого голосования все прогнозы были в пользу партии Бойко Борисова. Свое поражение на выборах он прокомментировал так: "Все уже несли мой гроб, но я радуюсь тому, что жив".

"Растут антиевропейские настроения"

Если и в этот раз не удастся сформировать правительство, Радеву вновь придется временный Кабмин. 

"Радева устраивает более удобная роль президента. Как бывший военнослужащий он предпочитает четкие правила. Он не собирается менять конституцию и создавать президентскую республику. В то же время реальна опасность нарастания радикализма (ультраправая партия "Возрождение", которая выступает против членства в ЕС и НАТО, впервые прошла в парламент и получила 13 мандатов из 240, - Ред.), - говорит Симеонов.

Тем временем сама Болгария на фоне череды коррупционных скандалов и политического кризиса остается одним из самых бедных стран Европы. Минимальная зарплата не дотягивает и до 300 евро (в соседней Румынии, тоже бедной стране, минималка составляет 440 евро), а во Франции - в пять раз больше. 

За последние 20 лет страну покинули около 1,5 миллионов болгар, сейчас в Болгарии живут около семи миллионов человек, и миграция все еще продолжается.

"Болгары устали от бедности, от бывших вороватых политиков, да и новым популистам не очень верят. Радев на этом фоне кажется объединяющей фигурой. В целом же ситуация в Болгарии напряженная - из-за пандемии люди еще больше обеднели, разочаровались во всех политиках, что грозит новыми протестами и дестабилизацией. К тому же сливаются антиевропейские настроения, часть болгар считает, что со вступлением в ЕС страна еще больше обеднела. Поэтому не исключено появление движения "Болэксита" о выходе из ЕС", - говорит нам болгарский журналист Георгий Борисов.

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