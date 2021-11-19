На фоне скандала вокруг "балканской зрады", когда действующий президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российским, а антироссийские санкции неэффективными, ему прочат переизбрание во втором туре президентских выборов.

В первом туре он набрал 49,42% голосов, у его оппонента, ректора Анастаса Герджикова - 22%. А это значит, что во главе страны ЕС останется "друг Кремля".

Узнавали, какая ситуация в Болгарии накануне назначенного на 21 ноября второго тура президентских выборов.

"И нашим, и вашим"

"Велика зрада" случилась в ходе дебатов. Герджиков назвал Крым украинским и настаивал на продолжении санкций против России.

Радев на это ответил: "Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом".

При этом, на уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: "Он сейчас российский".

Власти в Киеве выразили возмущение и ожидают опровержения заявления президента Радева (что, естественно, маловероятно).

"Радева, бывшего главкома местных ВВС, стразу после избрания пять лет назад на его первый президентский срок в местных либеральных кругах считали "агентом Кремля", якобы он намерен отвлечь Болгарию от её прозападного курса. Но хоть Радев сохраняет умеренный тон в отношении России и, например, не выступал против Путина в защиту Навального, он не противится общему курсу ЕС в отношении Москвы. Президент старается следовать принципу "и нашим, и вашим" - и с Кремлем не ссорится, и от Запада получать преференции", - говорит нам источник в политических кругах Болгарии.

От "парней из Гарварда" до ультраправых

В целом, говорят эксперты, президентская гонка в Болгарии проходит без сюрпризов - опросы предсказывали победу Радеву, который считается умеренным кандидатом, способным сплотить разностороннюю болгарскую политику.

"Радев объединил противоречивые течения в болгарском политическом процессе вокруг антикоррупционного вопроса. Его одинаково поддерживают левые консерваторы, либералы, популисты, технократы. Радев больше всех извлек для себя выгоды из противостояния партий и продолжающегося уже год политического хаоса в Болгарии", - сказал "Стране" Парван Симеонов, глава болгарского отделения Gallup International.

Перед выборами Рудев усилил свою поддержку вслед за назначением временного правительства, которое оперативно инициировало расследование возможных коррупционных схем в последнем правительстве Бойко Борисова и его партии ГЕРБ.

Вместе с президентскими выборами 14 ноября болгары голосовали за новый парламент - третий раз за год. После выборов в апреле и июле ни одна из партий не смогла сформировать Кабинет министров. Лидирует новая партия "Продолжаем перемены" во главе с местными "соросятами" - двумя бывшими министрами из временного правительства Асеном Васильевым и Кириллом Петковым, которых называют "парнями из Гарварда" (оба закончили американский вуз).

Хотя до самого голосования все прогнозы были в пользу партии Бойко Борисова. Свое поражение на выборах он прокомментировал так: "Все уже несли мой гроб, но я радуюсь тому, что жив".

"Растут антиевропейские настроения"

Если и в этот раз не удастся сформировать правительство, Радеву вновь придется временный Кабмин.

"Радева устраивает более удобная роль президента. Как бывший военнослужащий он предпочитает четкие правила. Он не собирается менять конституцию и создавать президентскую республику. В то же время реальна опасность нарастания радикализма (ультраправая партия "Возрождение", которая выступает против членства в ЕС и НАТО, впервые прошла в парламент и получила 13 мандатов из 240, - Ред.), - говорит Симеонов.

Тем временем сама Болгария на фоне череды коррупционных скандалов и политического кризиса остается одним из самых бедных стран Европы. Минимальная зарплата не дотягивает и до 300 евро (в соседней Румынии, тоже бедной стране, минималка составляет 440 евро), а во Франции - в пять раз больше.

За последние 20 лет страну покинули около 1,5 миллионов болгар, сейчас в Болгарии живут около семи миллионов человек, и миграция все еще продолжается.

"Болгары устали от бедности, от бывших вороватых политиков, да и новым популистам не очень верят. Радев на этом фоне кажется объединяющей фигурой. В целом же ситуация в Болгарии напряженная - из-за пандемии люди еще больше обеднели, разочаровались во всех политиках, что грозит новыми протестами и дестабилизацией. К тому же сливаются антиевропейские настроения, часть болгар считает, что со вступлением в ЕС страна еще больше обеднела. Поэтому не исключено появление движения "Болэксита" о выходе из ЕС", - говорит нам болгарский журналист Георгий Борисов.