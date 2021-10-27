Пока Евросоюз не переводит Украину в "красную" зону, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, отдельные европейские страны уже закрываются для поездок украинцев. Так, с 30 октября в Болгарии вносят нашу страну в "красную" зону. На территорию Болгарии будут пускать только тех, кто имеет вид на жительство в Болгарии либо членов их семей.

Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии на своей странице в Facebook.

Так, с 30 октября на территорию Болгарии въезд открыт только для лиц со статусом постоянного и длительного проживания на территории страны, а также члены их семей, но только при соблюдении одного из указанных пунтов.

Для пересечения границы необходимо предоставить действующий цифровой COVID сертификата ЕС о вакцинации или перенесении болезни, одновременно с этим необходимо показать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действующим цифровым COVID сертификатом ЕС о тестировании на коронавирусную инфекцию (или аналогичным документом, который содержит те же данные). Дети от 12 до 18 лет, аналогично взрослым, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеуказанных документов.

В случае, если человек не предоставляет такого рода документ, вышеупомянутые лица должны находиться на 10-дневном карантине после пересечения границы.

Напомним, ранее мы писали, что полный локдаун в стране объявят только в том случае, если все регионы Украины попадут в "красную" зону.

Также мы сообщали, что с пятницы, 30 октября, еще в семи областях нашей страны ужесточат карантинные ограничения.