Президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций ЕС против РФ. В ответ на это Киев вызвал на ковер посла Болгарии в Украине Костадина Коджабашева и потребовал опровержения данного заявления.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что Радев на дебатах перед вторым туром президентских выборов назвал аннексированный Крым "российским".

"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. Подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

В Министертсве ожидают опровержения заявления Румена Радева.

"Посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал аннексированный в 2014 году Крым частью России. Он предложил "исходить из реального положения вещей". В ответ на это признание Министерство иностранных дел Украины пригрозило Беларуси "непоправимыми последствиями".