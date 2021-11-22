В Соединенных Штатах обеспокоены тем, что президент Болгарии Румен Радев назвал аннексированный Крым российским.

Об этом свидетельствует заявление посольства США в Болгарии на официальной странице Fcebook.

"Соединенные Штаты, G7, Европейский Союз и НАТО непреклонны и едины относительного того, что, несмотря на попытки России аннексировать полуостров и его продолжающуюся оккупацию, Крым - это Украина", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее Румен Радев на дебатах со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

В ответ Киев вызвал на ковер посла Болгарии в Украине Костадина Коджабашева и потребовал опровержения данного заявления.

Позже президент Болгарии Румен Радев снова сообщил, что "нет никакой драмы", - и вновь назвал Крым российским.

Как стало известно вчера, 21 ноября, президент Болгарии Румен Радев переизбран на второй срок. В воскресенье вечером болгарские телеканалы обнародовали еxit poll. По всем из них Румен Радев одержал победу во втором туре.