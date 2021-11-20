Президент Болгарии Румен Радев вновь назвал Крым российским после недавнего скандала.

Об этом сообщает bTV Новините.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавно озвученную позицию, президент Болгарии повторил, что аннексия полуострова является нарушением, но сейчас Крым фактически является территорией России.



"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским", — сказал Радев журналистам.

Напомним, накануне президент Болгарии Румен Радев на дебатах со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

В ответ на это Киев вызвал на ковер посла Болгарии в Украине Костадина Коджабашева и потребовал опровержения данного заявления.

Ранее мы также писали о том, что глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал аннексированный в 2014 году Крым частью России. Он предложил "исходить из реального положения вещей". В ответ на это признание Министерство иностранных дел Украины пригрозило Беларуси "непоправимыми последствиями".