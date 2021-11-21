Президент Болгарии Румен Радев, который накануне дважды назвал Крым российским, переизбран на второй срок.

В воскресенье вечером болгарские телеканалы обнародовали еxit poll.

По всем из них Румен Радев одержал победу во втором туре.

По данным агентства Trend, он набирает 64,5% голосов избирателей, а согласно Gallup International, результат Радева составляет 65,7%.

Таким образом, благодаря поддержке нескольких антикоррупционных партий и социалистов Радев набрал 64-66% голосов, тогда как его конкурент Анастас Герджиков, которого поддержали правоцентристы, набрал только 32-33% голосов.

Кроме этого, Румен Радев в первом комментарии для прессы заявил, что Болгария прошла испытание демократией.

"Завершился беспрецедентный политический месяц с двумя видами выборов, которые ясно подтвердили стремление нашего народа к переменам, к разрыву с коррупцией, грабежом и беззаконием, к отстранению мафии от власти", - сказал он в ходе брифинга, который транслировал телеканал Nova.

"Ожидания того, что граждане устанут от выборов и предпочтут вернуться к привычному старому, не оправдались", - добавил Радев.

Президент также уточнил, что в ходе предвыборной кампании, несмотря на инсинуации, пропаганду и многочисленные "фейк-ньюс", граждан не удалось оттолкнуть от участия в голосовании.



"Болгария прошла это испытание демократией. Она не поддалась попыткам этнического разделения. Разум и патриотизм взяли верх над апатией и ложью", - утверждает Радев.

14 ноября состоялся первый тур президентских выборов Богларии. На них Радев набрал 49,42% голосов, а Анастас Герджиков – 22,83%. Оба они вышли во второй тур. Всего на должность главы государства выдвигалось 23 кандидата.

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев на дебатах со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

В ответ Киев вызвал на ковер посла Болгарии в Украине Костадина Коджабашева и потребовал опровержения данного заявления.

Однако позже президент Болгарии Румен Радев снова сообщил, что "нет никакой драмы", - и вновь назвал Крым российским.