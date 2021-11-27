Новый штамм коронавируса "Омикрон", зафиксированный в Южной Африке, несет риск на уровне "от высокого до очень высокого".

Об этом сообщается в докладе Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC).

Из доклада стало известно, что для стран ЕС и Европейского экономического пространства, включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн, общий уровень риска, связанного с вариантом Omicron SARS-CoV-2, оценивается от высокого до очень высокого.

Отметим, что в пятницу, 26 ноября, Еврокомиссия уже выступила с предложением временно прервать авиасообщение с некоторыми южноафриканскими странами из-за возникновения нового варианта коронавируса COVID-19.

"Мы знаем, что мутации могут привести к распространению более тяжелых разновидностей вируса, и он может распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы мы все в Европе действовали очень быстро, решительно и единым фронтом. Еврокомиссия сегодня предложила странам Евросоюза задействовать опцию экстренного разрыва авиасообщения со странами юга Африки и другими странами, чтобы ограничить распространение новой мутации", - заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее "Страна" писала, что первые десятки заражений штаммом COVID-19 "Омикрон" произошли в Ботсване, ЮАР и Гонконге. С ними государства уже начали ограничивать авиасообщение.

Также мы подробно рассказывали о том, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон" и почему в мире бьют тревогу.