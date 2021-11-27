25 ноября на рабочем месте избили художника-оформителя Никопольского краеведческого музея Надежду Федоренко. Причиной инцидента, по словам потерпевшей, стал ее отказ вакцинироваться от Covid-19.

Об этом сообщает новостной портал "Визит Венал" в пятницу, 26 ноября.

В музее, как и в других бюджетных учреждениях Никополя, от сотрудников требовали наличие СOVID-сертификатов. Художница музея имела проблемы со здоровьем и отказалась делать прививку.

61-летнюю Надежду Федоренко избила ее коллега, председатель профсоюза краеведческого музея Наталья Салоедова.

По словам потерпевшей, инцидент произошел из-за отсутствия у нее СOVID-сертификата. На место происшествия была вызвана полиция и машина скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №4 с переломом шейки бедра.

О случившемся происшествии Надежда Федоренко из больницы рассказала своим знакомым, которые обратились за помощью к местным активистам.

В пятницу, 26 ноября, активисты собрались возле Никопольского районного управления полиции и потребовали от сотрудников полиции внести факт избиения сотрудницы краеведческого музея в ЕРДР.

В полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести).

Ранее "Страна" информировала, что Владимир Зеленский заявил, что в недостаточном уровне вакцинации в стране виноваты сами украинцы.

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