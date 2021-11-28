Новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает легкие и необычные симптомы у молодых людей. Пациенты в основном жалуются на сильную усталость.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Практикующий врач из столицы ЮАР Анжелика Кутзе рассказала, что в последнее время среди ее пациентов с коронавирусом много молодых людей, которые жаловались на сильную усталость. При этом ни один из них не говорил о потере или изменении вкуса, или обоняния.

Кроме того, врач упомянула, что у зараженного новым штаммом вируса шестилетнего ребенка, которого она наблюдала, был учащенный пульс и повышенная температура.

Кутзе также заявила, что нехарактерные симптомы вируса она заметила и у четырех зараженных членов ее семьи. Это было еще 18 ноября. Их анализы на COVID-19 оказались положительными, при этом все жаловались на то, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми.

Напомним, власти Израиля приняли решение закрыть границы для иностранцев на две недели, чтобы предотвратить дальнейшее распространение штамма коронавируса "Омикрон".

"Страна" рассказывала, что согласно одной из гипотез ученых, новый штамм коронавируса "Омикрон" мог зародиться в организме инфицированного Covid-19 пациента с ослабленным иммунитетом, который не сумел полностью вылечиться.

Ранее мы писали о том, что новый штамм "Омикрон" выявили в Британии, Италии и Германии.