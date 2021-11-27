В субботу, 27 ноября, в Италии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Вирус обнаружили у жителя южной Италии, который приехал из Мозамбика.

Об этом сообщает Corriere della sera.

"В субботу, 27 ноября, была идентифицирована последовательность, которую можно проследить до варианта, известного сегодня как "омикрон". Образец находится в процессе дальнейшего подтверждения, чтобы окончательно установить родословную", - указывается в сообщении.

Геном секвенировали в лаборатории клинической микробиологии, вирусологии и диагностики биоэпидемий в больнице Сакко в Милане из положительного образца жителя южной Италии.

При этом инфицированный чувствует себя хорошо и у него нет симптомов. Впрочем он, как и его знакомые, находятся в изоляции. Уже запланировано секвенирование образцов, взятых у членов семьи.

Кроме этого, "омикрон" подтвержден у двух человек, прилетевших из ЮАР в Мюнхен, сообщает министерство здравоохранения Баварии. Сейчас путешественники находятся на карантине.

По данным ведомства, вирус обнаружили у двух человек, прибывших в страну 24 ноября рейсом из ЮАР. Путешественники начиная с 25 ноября находятся на карантине из-за того, что их ПЦР-тесты дали положительный результат.

Также в ведомстве призвали всех пассажиров, прилетевших этим же рейсом, немедленно уведомить об этом местные органы здравоохранения. А всем побывавшим в ЮАР в течение последних 14 дней необходимо ограничить свои социальные контакты, сдать ПЦР-тест и в срочном порядке связаться с органами здравоохранения.

Помимо всего прочего, все прибывающие в Германию из государств, которые отнесены Институтом имени Роберта Коха к зонам распространения вариантов вируса, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Такое требование распространяется даже на прошедших полную вакцинацию или переболевших коронавирусом.

"Мы должны сделать все для того, чтобы препятствовать распространению нового варианта в Германии", - заявила представительница министерства в Мюнхене.

По ее словам, пока неизвестно, является ли новый вариант заразнее и ведет ли он к большему числу госпитализаций, но необходимо проявлять осторожность.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в Великобритании зафиксировали два случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон". При этом оба случая заражения связаны с поездками в Южную Африку. В связи с этим в Великобритании ввели обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата.

Ранее о вероятных первых случаях заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" заявили власти Чехии и Германии.