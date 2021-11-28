В субботу вечером, 27 ноября, власти Израиля приняли решение закрыть границы для иностранцев на две недели, чтобы предотвратить дальнейшее распространение штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сказано в заявлении канцелярии премьер-министра страны Нафтали Бенета.

Так, принятое властями решение вступает в силу в ночь с воскресенья, 28 числа, на понедельник. На данный момент в стране официально подтвержден один случай заражения "Омикроном". А результаты тестов еще семи пациентов, у которых его подозревают, ожидаются.

Согласно новым правилам, въезд всех иностранных граждан в Израиль запрещен, за исключением случаев, одобренных специальной комиссией.

Вакцинированные или переболевшие израильтяне по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, после чего отправятся на домашний карантин на три дня. Непривитые будут находиться на самоизоляции в течение семи дней при условии, если они сделают второй тест на коронавирус, и его результат окажется отрицательным.

Напомним, согласно одной из гипотез ученых, новый штамм коронавируса "Омикрон" мог зародиться в организме инфицированного Covid-19 пациента с ослабленным иммунитетом, который не сумел полностью вылечиться.

Ранее мы писали о том, что новый штамм "Омикрон" выявили в Британии, Италии и Германии.