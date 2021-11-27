Итальянские ученые показали первое в мире изображение белка нового штамма "омикрон" в сравнении со штаммом "дельта". На изображении "омикрона" выделено множество мутаций.

Фотографию публикует РИА Новости.

Напомним, согласно одной из гипотез ученых, новый штамм коронавируса "омикрон" мог зародиться в организме инфицированного Covid-19 пациента с ослабленным иммунитетом, который не сумел полностью вылечиться.

Ранее мы писали о том, что новый штамм коронавируса "Омикрон", зафиксированный в Южной Африке, несет риск на уровне "от высокого до очень высокого".

Многие страны уже закрыли авиасообщение с проблемными регионами. Тем не менее, первый случай заражения новым штаммом уже выявили в Бельгии и в ряде других европейских стран. Также есть подтвержденные случаи в Израиле.

На Украину это может повлиять в случае, если вслед за нефтью пойдут вниз и цены и на другое сырье.

"Страна" разбиралась, почему снова посыпались мировые рынки, и что это значит для Украины.