Чтобы получить "Вовину тысячу" нужно уже предварительно сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении "Дия".

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в видеообращении в Facebook.

Министр предоставил алгоритм действий для получения сертификата:

1. Загрузить приложение

2. Авторизироваться

3. Нажать "добавить документ" на главном экране (или выбрать "Covid-сертификаты" в услугах)

4. Согласиться с обработкой персональных медицинских данных

5. Убедиться, что сертификат в системе

Напомним, "Вовину тысячу" назовут "єПідтримка", на нее можно будет накупить книг. Также эти деньги можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посещение кинотеатра, театра, музея, концертного зала, купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, программа стартует с 19 декабря. Для выплат планируют открыть сто центров поддержки.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского объяснили, почему "Вовину тысячу" за вакцинацию не будут выдавать наличными.

Также мы сообщали, что на трату этих денег украинцам отведут четыре месяца - иначе средства заберут.