В Минцифры объяснили, как получить "Вовину тысячу" через "Дию". Видео
Чтобы получить "Вовину тысячу" нужно уже предварительно сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении "Дия".
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в видеообращении в Facebook.
Министр предоставил алгоритм действий для получения сертификата:
1. Загрузить приложение
2. Авторизироваться
3. Нажать "добавить документ" на главном экране (или выбрать "Covid-сертификаты" в услугах)
4. Согласиться с обработкой персональных медицинских данных
5. Убедиться, что сертификат в системе
Напомним, "Вовину тысячу" назовут "єПідтримка", на нее можно будет накупить книг. Также эти деньги можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посещение кинотеатра, театра, музея, концертного зала, купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
По словам министра экономики Юлии Свириденко, программа стартует с 19 декабря. Для выплат планируют открыть сто центров поддержки.
Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского объяснили, почему "Вовину тысячу" за вакцинацию не будут выдавать наличными.
Также мы сообщали, что на трату этих денег украинцам отведут четыре месяца - иначе средства заберут.