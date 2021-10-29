В следующую пятницу, 5 ноября, Верховная Рада собирается рассмотреть в первом чтении законопроект №4188 (инициатор - "слуга народа" Олег Дунда) которым предлагается "запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины".

Текст документа опубликован на официальном портале парламента.

"Законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с противодействием проявлениям информационной войны на телевидении и радио путем расширения полномочий Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в сфере противодействия информационной агрессии", - сказано в пояснительной записке.

По этому проекту предлагается запретить высказывания, в которых содержится "отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины" и обязать Нацсовет по телевидению и радиовещанию обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулировании лицензии провайдера программной услуги, если они будут отрицать военную агрессию России.

Напомним, Нацсовет по ТВ назначил "Интеру" проверку из-за показа "Служебного романа" и "Кавказской пленницы".

Также сообщалось, что Нацсовет по ТВ будет отслеживать дезинформацию о коронавирусе на украинском ТВ.