Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 15 декабря.

Отметим, что карантин в стране ввели 12 марта 2020 года, таким образом срок его действия к 31 марта 2022 года превысит более двух лет.

Изначально карантин объявили до 3 апреля 2020 года. После этого его неоднократно продлевали.

До сегодняшнего решения последний раз карантин пролонгировали на заседании Кабмина 20 сентября, тогда срок действия адаптивного карантина и режима ЧС в Украине продлили до 31 декабря текущего года.

Как сообщалось, на этой неделе красную зону карантина могут покинуть четыре области Украины - Винницкая, Хмельницкая, Киевская и Житомирская.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве сообщили, при каких условиях можно проводить массовые мероприятия в красной и жёлтой зонах карантина.

Также мы сообщали, что в СНБО назвали сроки новой волны коронавируса в Украине. По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, она начнется в конце февраля.