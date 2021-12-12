В городе Мелитополь Запорожской области женщине пришлось предстать перед судом из-за того, что она выносила мусор без паспорта, чем нарушила карантинные меры.

Об этом сообщила судья горрайонного суда Лилия Дараган. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале регионального информационного агентства "Мелитополь".

"Составлен административный материал в отношении женщины, которая вышла из дома выбросить мусор в мусорные баки,... она находилась на улице без документов, удостоверяющих личность. Конечно, судом были учтены и обстоятельства, что не было такого значительного ущерба причинено, и судом было применено устное замечание. Потому что мы учитываем пропорциональность взыскания, а взыскание - оно одно только может быть - 17 тысяч гривен штраф. И где же та пропорциональность: вышла выбросить мусор без документов - и 17 тысяч гривен штраф", - сказала Дараган.

В то же время судья объяснила, что штраф получил, к примеру, водитель маршрутного такси, который был за рулем без маски. Кроме этого, было составлено несколько протоколов в отношении заведений общественного питания, которые пускали посетителей внутрь. При этом один из них оплатил штраф добровольно, с других же будут взыскивать принудительно.

Всего в Мелитопольский горрайонный суд за этот год поступил 631 материал за нарушение гражданами карантинных ограничений. В 388 из рассмотренных 489 случаев судьи обошлись устным предупреждением, а 87 дел закрыли в связи с отсутствием состава админнарушения.

Ранее "Страна" писала о том, что недавно суд в Украине впервые отменил приказ об отстранении от работы непривитой учительницы.

Также в Винницкой области суд отменил приказ об отстранении от работы непривитого от коронавируса учителя.

Кроме того, в пятницу, 10 декабря, Жовковский районный суд Львовской области принял решение в пользу отстраненной из-за отсутствия вакцинации от коронавируса школьной учительницы.