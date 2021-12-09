С сегодняшнего дня, 9 декабря, в Украине начинается новая волна лишения работы для непривитых.

В этот раз под нее подпадают сотрудники всех госпредприятий и организаций, которые находятся под руководством центральной власти, а также сотен стратегических предприятий.

"Страна" рассказывает, на кого будут распространяться требования вакцинироваться, смогут ли непривитые сохранить рабочие места и заработную плату.

Кого будут отстранять от работы с 9 декабря 2021?

9 декабря вступает в силу приказ ведомства о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация против коронавируса.

Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко записал видеобращение, в котором сообщил, что речь идет о работниках учреждений и организаций, которые относятся к центральным органам исполнительной власти.

А также для работников стратегических предприятий. В число последний входит более 300 компаний, список которых мы уже публиковали.

Действие документа также затронет работников:

"Укрпочты",

"Укрзализныци",

оказывающих социальные услуги,

учреждений защиты прав детей,

реабилитационных учреждений.

По словам Виктора Ляшко, как только работник получил хотя бы одну прививку против ковида, оснований для отстранения больше не будет. И в таком случае человека должны допустить к исполнению должностных обязанностей.

То есть не нужно будет ждать месяц для получения второй дозы, чтобы приступить к работе. При этом нужно напомнить, что в Украине одна доза прививки с 6 декабря действительна только 30 дней. И, если по истечении этого срока работник предприятия не вакцинируется второй дозой, появляются основания опять отстранять его от работы.

Но это, конечно, если руководство предприятия захочет данное условие исполнять и не станет просто закрывать глаза на него. Что, с учетом нехватки квалифицированных кадров, конечно, не исключено.

Сохранится ли за отстраненным сотрудником место и зарплата?

Согласно приказу МОЗ, отстранение будет продолжаться до момента устранения его причины.

Если утром этого дня украинца не допустили на работу, а днем он сделал прививку, то со справкой о вакцинации тут же может возвращаться к своей деятельности. Дожидаться второго укола и qr-кода не нужно.

Работодатель не имеет права увольнять отстраненного непривитого работника. Вместе с тем, заработной платы человек лишится в полном объеме – пропорционально всем "прогулянным" дням.

Власти обратили внимание, что таким гражданам не будут выплачивать больничный. То есть если отстраненный без прививки сотрудник заболеет чем-либо, его отпуск по болезни окажется бесплатным.

В приказе говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, по данным Ляшко, противопоказания имеют около 3-4%.

По закону недопущенный работник имеет право обратиться в Госслужбу по труду.

Для тех, кто намерен отстаивать свои права относительно "принуждения" к вакцинации, есть важная новость. Буквально 7 декабря суд в Украине впервые отменил приказ об отстранении от работы непривитой учительницы.

Служители Фемиды поставили восстановить педагога на работе без вакцинации. Но в выплате денег, которые женщина не получила в период отстранения, было отказано.

Впрочем, это решение суда первой инстанции. И, вполне вероятно, оно будет оспорено в апелляции.

Что изменилось после вакцинации учителей?

Работники предприятий 9 декабря присоединятся к сотрудникам сферы образования, для которых прививки обязательны с прошлого месяца.

Как показала практика - людей действительно начали массово отстранять с работы за отсутствие прививок.

По данным на конец ноября, таких отстраненных учителей по всей стране насчитывалось почти три тысячи.

Что интересно, на рост вакцинации в ноябре это существенно не повлияло. Показатели этого месяца по введению первой дозы лишь незначительно превысили данные за октябрь. Хотя оба осенних месяца стали рекордными за всю кампанию по иммунизации.

Это связано не только с вакцинацией учителей, но и обязательными прививками для работников сферы услуг, которым не разрешили работать без ковид-сертификатов в красной зоне карантина. А с декабря - и в желтой тоже.

Кто следующий?

Перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации, не исчерпывающий.

Ляшко уже анонсировал, что он будет обновляться "волнами". Судя по публикациям Минздрава, — раз в месяц.

Ранее сообщалось о планах правительства ввести обязательную вакцинацию для медицинских работников, а также для сотрудников Национальной полиции.