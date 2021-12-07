В Украине создан первый юридический прецедент об аннулировании отстранения от работы невакцинированного педагога. Роменский горрайонный суд Сумской области на заседании 6 декабря отменил приказ директора школы об отстранении от работы учительницы, которая не прививалась от коронавируса.

Об этом говорится в сюжете "Общественного".

Истицей выступила педагог Анна Полищук, а ответчиком - Роменская специализированная общеобразовательная школа №2 имени Абрама Иоффе. Учительница английского языка потребовала в иске признать незаконным приказ о ее отстранении, восстановить на работе и выплатить деньги за время вынужденного прогула.

Директор школы на заседании суда заявила, что не могла не подписать приказа, так как выполняла постановление правительства.

Суд отменил приказ об отстранении от работы учительницы. Однако в выплате денег отказал.

На обжалование его решения отведено 30 дней. Директор не готова ответить, воспользуется ли она правом на апелляцию, так как школе нужны учителя, однако соответствует ли выход на работу непривитых педагогов законодательству, непонятно.

Постановление суда пока еще не опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Как писала "Страна", к концу ноября в Украине из-за отсутствия прививок против коронавируса были отстранены от работы 3 415 учителей.

Также мы сообщали, что отстраненный от работы непривитый директор школы подо Львовом подал в суд на отдел образования.