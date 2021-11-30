Директор Турковского учебно-воспитательного комплекса (Львовская область) Геннадий Когут, отстраненный от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса, считает такое решение незаконным. Он не хочет вакцинироваться и подал иск в суд с требованием проверить, соответствует ли приказ МОЗ об обязательной вакцинации законам Украины.

Об этом сообщает "Общественное".

Когута от управления Турковским УВК, где учатся около 400 детей, отстранили 18 ноября.

"Я считаю, что нарушены мои конституционные права. Идет определенная подмена понятий, потому что на всех официальных каналах говорят, что вакцинация является добровольной. Мне бы очень хотелось, чтобы эта проблема вышла из политической плоскости, чтобы этой проблемой занимались специалисты, медики, чтобы все происходящие в Украине события не носили дискриминационного характера. А не была какая-то одна категория людей, которым обязательно нужно прививаться, и другая категория, которым необязательно", - объяснил свою позицию Когут.

Ответчиком по этому делу является отдел образования, культуры и туризма Турковского городского совета. Там сообщили, что всего в Турковском УВК отстранили от работы трех человек.

"В настоящее время там отстранены Когут Геннадий Иосифович, учительница группы продленного дня и один уборщик. То есть это три человека. Школа работает в очном режиме. Все остальные учителя вакцинированы. Обязанности директора возложены на заместителя по воспитательной работе", - рассказал и.о. начальника отдела образования Турковского горсовета Михаил Блажевский.

Всего в школах и детсадах Турковской общины отстранили от работы 13 человек. А по всей Львовской области - 204 педагогов.

"Есть такой документ об отстранении педагогических работников, не имеющих полного курса вакцинации. По состоянию на сегодняшний день у нас из 45 тысяч педагогических работников отстранили 204. Это только учителя. Еще более 200 - это обслуживающий персонал. На тот период времени, на который они отстранены, зарплата за ними, конечно, не сохраняется", - сказала главная специалист областного департамента образования Леся Босак.

Специалист в области права Евгений Базилевич говорит, что согласно законодательству Украины представители определенных профессий обязаны вакцинироваться.

"Кодекс законов о труде, Закон Украины "Об основах законодательства Украины о здравоохранении" и также закон "О защите населения от инфекционных болезней" все вместе указывают на то, что представители определенных профессий обязаны вакцинироваться. А приказ Минздрава уточняет перечень этих профессий. И вот эта вся система законодательства, состоящая из законов и подзаконного нормативно-правового акта Минздрава, определяет, что работникам образования придется вакцинироваться", - пояснил Базилевич.

Дату судебного заседания по иску директора школы еще не назначили.

"Страна" регулярно пишет об отстранении учителей. Так, в середине ноября в школу Александрии даже пришла полиция из-за восьми невакцинированных учителей.

А к выходным в Украине из-за отсутствия прививок от коронавируса отстранили от работы 2,8 тысячи учителей.