Около 170 сотрудников Государственного бюро расследований не вакцинированы от коронавируса, однако от работы никого не отстраняли - постановление Кабинета Министров Украины это не предусматривает в отношении работников ГБР.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ ГБР .

"Сообщаем, что в Государственном бюро расследований по состоянию на 15.11.2021 вакцинировано 88% работников", - указывается в сообщении.

В то же время, постановление Кабмина не предусматривает в отношении сотрудников ГБР обязательной вакцинации.

"Согласно пункту 41-6 постановления Кабинета Министров от 09.12.2020 №1236 "Об установлении карантина и внедрении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом, работники Государственного бюро расследований не внесены в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам", - говорится в ответе.

Согласно закону граничная численность работников ГБР составляет 1600 человек, при этом укомплектованность на данный момент около 90% (около 1440 человек).

Таким образом, вакцинированных в ГБР уже около 1300 человек (88%), а невакцинированных около 170 (12%).

Напомним, с понедельника, 8 ноября, украинцев без вакцинации от коронавируса начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. Это коснулось работников органов исполнительной власти, местных госадминистраций и их территориальных органов, а также заведений образования.

Между тем, через месяц, 9 декабря, вакцинация от коронавируса для сотрудников реабилитационных учреждений, заведений, предоставляющих социальные услуги, а также работников ряда госпредприятий станет обязательной.