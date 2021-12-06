В "ДНР" началась массовая ревакцинация от коронавируса препаратом "Спутником лайт" (препарат с одной дозой). Житель Донецка, получивший вакцину сегодня, рассказал "Стране" детали.

Первый укол, также "Спутником Лайт", мужчина получил весной. Тогда QR-код ему не выдали. Сейчас - выдали сразу же в день вакцинации. Код прикреплен за "паспортом "ДНР", а не российским (хотя паспорт РФ у мужчины тоже в наличии).

В "Минздраве ДНР", на горячей линии 277, мужчине сказали, что код будет действовать полгода (так же записано в справке). И действовать он будет помимо "ДНР" только на территории Ростовской области.

В целях нераспространения персональных данных мы не будем публиковать эту справку с кодом, но отметим, что визуально это совсем не такой документ, который получают россияне на территории РФ.

Собеседник "Страны" по нашей просьбе выяснил, как получить qr-код после ревакцинации, который бы действовал на территории всей России. Для этого, сказали мужчине в "Минздраве ДНР", нужно иметь российский полис Обязательного медицинского страхования (выдается бесплатно) и сделать прививку в любом медицинском учреждении на территории России.

Напомним, что вакцинация на территории неподконтрольной Киеву "республики" началась в феврале 2021 года. Одним из первых прививку сделал "глава ДНР" Денис Пушилин.