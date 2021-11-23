Так называемый глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин наделил "правительство ДНР" полномочиями по выявлению и использованию архивных документов организаций, ранее функционировавших на территории Донецкой области.

Об этом сказано в "указе" Пушилина от 23 ноября.

"Указ" вступает в силу со дня его официального опубликования. Как именно будут использовать документы организаций Донецкой области - не сообщается.

Напомним, согласно данным украинской разведки Россия наращивает боеготовность своих войск в Донецкой и Луганской областях. Согалсно данным ГУР, на территории неподконтрольного Киеву Донбасса, начались масштабные командно-штабные учения "с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций".

Также сообщалось, что Денис Пушилин считает, что Украина продолжает надеяться на разрешение конфликта на Донбассе военным способом и что Киев, после назначение Резникова главой Минобороны, мечтает о "хорватском сценарии" возвращения Донбасса. В свою очередь "глава ДНР" заявил, что не допустит такого.