"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что Украина продолжает надеяться на разрешение конфликта на Донбассе военным способом. Вместе с тем, он считает, что после назначения Алексея Резникова министром обороны Киев мечтает о хорватском сценарии.

Об этом пишет РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

"С учетом того, что Резников был назначен министром обороны, это про хорватский сценарий. Они об этом мечтают. Мы этого не допустим", - приводит агентство слова Пушилина.

"Хорватский сценарий" - операция "Буря", которую провела армия Хорватии в августе 1995 года, разгромив республику Сербская Краина.

Благодаря этому Хорватия вернула контроль над пятой частью территории страны. Сербы же считает операцию крупнейшей этнической чисткой второй половины 20 века. Беженцами стали сотни тысяч людей.

Напомним, до назначения министром обороны Резников занимал пост первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Также мы писали, что в конце октября Пушилин увидел признаки подготовки Киева к войне. Вместе с тем, стоит отметить, что о "вторжении России" уже этой зимой пишут многие западные СМИ.

Вместе с тем, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в возможность вторжения России, о котором предупреждают западные страны. По мнению чиновника, это невозможно из-за того, что Украина может дать отпор.