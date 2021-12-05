Все жители "Донецкой народной республики" ("ДНР") получат российское гражданство.

Об этом заявил на встрече в Москве глава "ДНР" Денис Пушилин.

"Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тысяч человек. Получат все", — сказал Пушилин.

Ранее мы писали о том, что с 1 ноября изменился порядок получения паспортов граждан Российской Федерации жителями "ДНР", которые в заявление о приеме в российское гражданство вписывают детей старше 6 лет. Так, с 1 ноября граждане "ДНР", в заявление о приеме в гражданство РФ которых были включены несовершеннолетние дети возрастом от шести лет, для получения оформленных паспортов гражданина Российской Федерации в обязательном порядке должны являться в пункты выдачи совместно с детьми. Это необходимо для проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

В марте этого года "Страна" узнала, что в "ДНР" начали серьезно форсировать раздачу российских паспортов. Это связано в том числе и с выборами в Госдуму РФ, которые прошли в сентябре текущего года.

В то же время, министр иностранных дел Росси Сергей Лавров, считает, что выдача российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" не нарушает международное право.