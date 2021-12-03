В Государственной Думе Российской Федерации заявили, что в случае силового сценария на Донбассе Москва вмешается и может признать независимость "ЛНР" и "ДНР".

Об этом со ссылкой на представителей трех крупнейших фракций Госдумы РФ и двух профильных комитетов палаты сообщает "Интерфакс".

"Там находится сегодня около 700 тыс. граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Да вы просто не найдете. И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территориях Донбасса, бросать не собираемся", - сказал агентству первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

Замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил, что фракция компартии "давно выступает с позиции признания республик ДНР и ЛНР" и заявил, что чем быстрее этот факт произойдет, тем лучше.

Он полагает, что в случае активных действий, Россия не будет заниматься эвакуацией, сосредоточившсь на "защите населения на месте".

Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия - За правду") также заявил, что признание "ЛДНР" возможно, в случае военной эскалации на востоке Украины.

Ранее мы писали, что в МИД России обвинили Киев в переброске половины всего личного состава ВСУ на Донбасс.

Также сообщали, что по словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, обвинения в адрес России могут быть подготовкой Украины к силовому решению на Донбассе.