В Кремле заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении аннексированного Крыма расценили как прямую угрозу в адрес Российской Федерации.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Мы, конечно же, анализируем высказывания президента Зеленского. Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины", - заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина сказал, что "подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион".

Напомним, 1 декабря Зеленский выступил с ежегодным обращением в Верховной Раде. О чем сказал и о чем умолчал глава государства в своем обращении к парламенту подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в ноябре в России моделировали атаку Украины на аннексированный Крым. В итоге пришли к выводу, что в случае нападения ВСУ на полуостров или российские территории войска РФ смогут нейтрализовать противника максимум за 10 часов.