Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко показал, как собственноручно делает себе прививку от гриппа.

Об этом министр сообщил в Facebook, опубликовав соответствующую фотографию в понедельник, 6 декабря.

Виктор Ляшко опубликовал фотографию процесса вакцинации. На снимке министр здравоохранения сам себе делает укол в плечо.

"Вакцинировался от гриппа. Для меня эта ежегодная прививка уже традиционна. Делаю его я самостоятельно и своей семье. В этом году вакцинировался немного позже обычного. Поскольку ждал, пока всю закупленную вакцину против гриппа развезут в регионы", - рассказал глава МОЗ.

Ляшко вакцинировался от гриппа собственноручно. Источник: Facebook/Виктор Ляшко

Ранее "Страна" сообщала, что министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что за бюджетные деньги Украина закупила вакцины от гриппа. Он также рассказал, кто сможет привиться от заболевания бесплатно. Вакцины будут использованы для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов.

Также мы писали, что в МОЗ объяснили украинцам, чем отличаются симптомы обычного гриппа и коронавируса нового типа.