Липовецкий районный суд Винницкой области рассмотрел обращение учителя к местной школе про отмену приказа об отстранении от работы из-за отсутствия вакцинации и удовлетворил его полностью.

Об этом говорится в материалах дела.

Также суд обязал школу выплатить невыплаченную зарплату "за время незаконного отстранения от работы" и, как полагается, взыскал с проигравшей стороны - учебного заведения - 1816 гривен судебного сбора.

У школы есть 30 дней на апелляцию.

Напомним, на этой неделе "Страна" писала о первом случае аннулирования судом отстранения от работы непривитой учительницы в Украине. Роменский горрайонный суд Сумской области на заседании 6 декабря отменил приказ директора школы об отстранении от работы учительницы, которая не прививалась от коронавируса.

Также мы сообщали, что отстраненный от работы непривитый директор школы подо Львовом подал в суд на отдел образования. Мы рассказывали, что всего в школах Львовской области отстранили 204 педагогов.

Как писала "Страна", к концу ноября в Украине из-за отсутствия прививок против коронавируса были отстранены от работы 3 415 учителей.