В Украине только около трети (37,9%) взрослого населения вакцинированы от дифтерии и прострации, хотя делать эту прививку нужно не только в детстве, но и в 26 лет, а потом каждые десять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, которое передается в основном воздушно-капельным путем. но возможна и передача через бытовые предметы, например игрушки или посуду.

Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему человека, она вырабатывает токсин, блокирующий синтез белка в клетках, что приводит к тяжелым функциональным и структурным изменениям, иногда несовместимым с жизнью.

Инфекция проявляется сильным отравлением организма (интоксикацией) и формированием конвертов характера преимущественно на верхних дыхательных путях, поражая нервную и сердечно-сосудистую системы. Дифтерия Состав: Воспаление сердечно-сосудистой системы (миокардит), воспаление множественного нерва (полиневрит), паралич, ухудшение зрения (двойное), воздействие на почки. Но дифтерия способна убивать.

Однако есть надежная защита от дифтерии и это вакцинация. Прививки нужно делать в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Потом нужно делать прививку в 26 лет и каждые следующие десять лет.

"В 2020 году каждый второй взрослый не сделал необходимую прививку от дифтерии. В 2021 году на 1 ноября из дифтерии вакцинировался всего 37,9% взрослого населения. В таких условиях возможен риск вспышки", - предупредили в Минздраве.

Во время последней эпидемии дифтерии в Украине с 1991 по 1998 год, вызванной низким доступом детей с вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заразились около 20 тысяч человек, из них 696 умерли.

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