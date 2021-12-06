В МОЗ объяснили украинцам, что есть и делать для хорошего уровня витамина D зимой
В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины рассказали о пользе витамина D и о том, как восполнять его нехватку в зимнее время.
Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в понедельник, 6 декабря.
В ЦОЗ проинформировали, что зимой, когда солнечный день более короткий, и из-за холодной погоды мы все меньше времени проводим на улице, количество витамина D снижается.
Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфаты из рациона. Эти минералы важны для здоровья костей, зубов и мышц.
Вместе с кальцием витамин D помогает защитить нас от развития остеопороза - болезни, которая делает наши кости более тонкими и слабыми и повышает риск их разрушения. У детей недостаток витамина D может привести к рахиту, а у взрослых – к остеомаляции.
В ЦОЗ заметили, что обычно, чтобы здоровый человек получил свою порцию витамина D, достаточно бывать на солнце и употреблять продукты, содержащие витамин D. Поэтому, несмотря на холодную погоду и небольшое количество солнца, стоит бывать на улице зимой по крайней мере 15–20 мин днем.
ЦОЗ рекомендует также включать в свой рацион следующие продукты питания:
- Жирную рыбу – скумбрию, тунца, форель, лосося;
- Молочные продукты – сливочное масло, твердый сыр, домашний сыр, йогурт, сыворотку, цельное молоко;
- Говяжью печень;
- Яичные желтки.
В ЦОЗ добавили, что есть люди, которым этого может быть недостаточно. К ним относятся:
- младенцы;
- люди постарше, особенно если они не выходят из дома;
- люди с ожирением (высокий индекс массы тела);
- люди с несбалансированным питанием, например, веганы;
- люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени.
Если вы в группе риска, проконсультируйтесь с семейным врачом по поводу тестирования на уровень витамина D в крови. В случае необходимости врач может назначить прием витамина D в качестве пищевой добавки.
В ЦОЗ рассказали, как восполнить витамин D зимой. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины
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