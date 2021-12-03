В России будут признавать QR-коды о вакцинации от коронавируса, выданные в "Луганской народной республике". Соответсвующие кода жители "ЛНР" могут получить в поликлинике и по месту вакцинации.

Об этом "глава ЛНР" Леонид Пасечник рассказал ТАСС.

"Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации. Теперь дело за официальным оформлением этой договоренности", -заявил Пасечник.

Напомним, в "ЛНР" ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для семи категорий граждан и двух групп граждан. Иммунизацию против коронавируса в "республике" будут проводить до 25 января 2022 года.

Также сообщалось, что Украина намерена разместить пункты вакцинации на границе с неподконтрольным Донбассом и Крымом. Минздрав готов предоставить для этого вакцину, нужны лишь врачи и места для их работы.

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