В Минздраве Украины объяснили, что делать при возникновения проблем с генерацией COVID-сертификата в приложении "Дия".

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины во вторник, 30 ноября.

В Минздраве советуют использовать следующий алгоритм действий:

Вы получили статус "Нет сведений о вас" после запроса на создание документа.

Если вы запросили мобильное приложение “Дия”, попробуйте повторить его через портал “Дия”. Если и портал ответил, что нет данных о вас, обратитесь к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку. Предложите проверить персональные данные. Если у вас есть ребенок до 18-ти лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНОКПП и УНЗР.

Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека. Вы получили статус "Ошибка при генерации сертификата" после запроса на COVID-сертификат.

Рекомендуется обратиться к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку, с запросом проверить ваши персональные данные. Вы получили статус "Сертификат о вакцинации недоступен".

Если вы получили 1 или 2 дозы прививки, обратитесь к пункту вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Рекомендуется обновить мобильное приложение, затем отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал “Дия”. Вы получили статус "Сертификат о вакцинации недоступен" с таким текстом: "Вы привились не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку".

Если вакцинация против COVID-19 была сделана за пределами Украины, сформировать COVID-сертификат, который бы учел выполненную вами вакцинацию, невозможно. Минздрав сейчас работает над такой возможностью. Вы получили статус: "Номер партии вакцины ошибочный".

Вам нужно обратиться к врачу, который провел прививку и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесенные данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки. Без такого действия вы не сможете получить Международное свидетельство о вакцинации и не получите сертификат COVID. Вы получили статус: "К сожалению, произошла ошибка".

Обращайтесь к технической поддержке портала и приложения "Дия".

Украинцам дали алгоритм действий для решения проблемы с генерацией сертификатов о вакцинации. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в приложении "Дия" появилась возможность сгенерировать ковид-сертификат на основе отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного на протяжении последних 72 часов в клиниках, которые подключены к системе.

Также мы писали, что в мобильное приложение "Дия" для смартфонов добавили возможность загружать Covid-сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции в формате PDF.