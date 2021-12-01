При поселении в гостиницы на территории горнолыжных курортов в Украине туристы обязаны будут предъявлять сертификат о вакцинации, негативные ПЦР-тесты или справки о выздоровлении от коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в постановлении №21 главного государственного санитарного врача Украины.

В соответствующем документе указано, что проверку сертификатов, тестов или справок нужно будет проводить во время купли/обмена абонемента на горнолыжное катание и/или горнолыжное снаряжение в специально организованных центрах.

После прохождения проверки туристы должны будут получать специальные значки, возможно, в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем для идентификации, чтобы в дальнейшем иметь возможность пользоваться другими услугами и не предъявлять ковид-документы многократно.

Данные наклейки будут идентифицироваться при пользовании канатными дорогами, уличными ярмарками, развлекательными учреждениями развлечения, которые расположены на открытой местности.

Кроме того, администрация объектов хозяйствования на территории курортов должна обеспечить туристов достаточным запасом средства индивидуальной защиты (СИЗ), постоянным наличием жидкого мыла, антисептиков, бумажных полотенец, а также обеспечить влажную уборку и централизованный сбор использованных СИЗ.

Помимо этого, сами туристы обязаны находится в закрытых помещениях курорта в масках, а по требованию представителей субъекта хозяйствования предъявлять ковид-документы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал, что к концу декабря в стране спадет Covid-волна, области будут выходить из красной зоны. Кроме того, он добавил, что вакцинированные украинцы смогут посещать зимние курорты. Так, в связи с постановлением №1236 (регулировка карантинных ограничений), у нас в красной зоне запрещена работа подъемников, однако на вакцинированных этот запрет не распространяется.