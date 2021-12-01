На сегодняшний день "красные" показатели сохраняются только в пяти областях. Фото: pexels

По состоянию на сегодняшний день, 1 декабря, в Украине по показателям не должны находиться в "красных" зонах эпидемической опасности Киев и 13 регионов страны. На текущий период времени, под критерии "красной" зоны попадают только 5 областей, в "желтой" зоне карантина находятся 4 региона, в "оранжевой" - 2,

Об этом свидетельствуют данные Миндрава.

Показатели "красной" зоны утратили, однако в ней еще остаются, следующие области:

  1. Киев;
  2. Киевская область;
  3. Винницкая;
  4. Днепропетровская;
  5. Донецкая;
  6. Запорожская;
  7. Ивано-Франковская;
  8. Луганская;
  9. Львовская;
  10. Одесская;
  11. Ровенская;
  12. Херсонская;
  13. Хмельницкая;
  14. Черкасская область.

Правила Минздрава гласят, если в регионе за последние три дня превышены показатели относительно как минимум двух признаков распространения эпидемии, то он маркируется как регион с наивысшим - "красным" - уровнем опасности распространения вируса. Такими признаками являются: загруженность коек в больницах, количество тестирований на Covid-19, количество госпитализаций, уровень роста общего количества госпитализированных и коэффициент обнаружения новых инфицированных.

Решение о фактическом выводе регионов из "красной" зоны должна принять специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

При этом все еще "красными" по показателям остаются следующие местности:

  • Волынская область;
  • Житомирская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Черниговская область.

Еще четыре области Украины находятся в "желтой" зоне: Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская, две – в "оранжевой": Полтавская и Закарпатская. 

Источник: moz.gov.ua

Напомним, в понедельник "красных" регионов, в которых стабилизировались показатели эпидопасности, было всего шесть.

 

Кроме того, мы писали о том, что в Украине второй день растет число новых случаев коронавируса. Утром 1 декабря Минздрав сообщил об 11 960 заражениях, выявленных за прошлые сутки.

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