Уже 14 регионов Украины утратили показатели красной ковид-зоны. Среди них и Киев
По состоянию на сегодняшний день, 1 декабря, в Украине по показателям не должны находиться в "красных" зонах эпидемической опасности Киев и 13 регионов страны. На текущий период времени, под критерии "красной" зоны попадают только 5 областей, в "желтой" зоне карантина находятся 4 региона, в "оранжевой" - 2,
Об этом свидетельствуют данные Миндрава.
Показатели "красной" зоны утратили, однако в ней еще остаются, следующие области:
- Киев;
- Киевская область;
- Винницкая;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черкасская область.
Правила Минздрава гласят, если в регионе за последние три дня превышены показатели относительно как минимум двух признаков распространения эпидемии, то он маркируется как регион с наивысшим - "красным" - уровнем опасности распространения вируса. Такими признаками являются: загруженность коек в больницах, количество тестирований на Covid-19, количество госпитализаций, уровень роста общего количества госпитализированных и коэффициент обнаружения новых инфицированных.
Решение о фактическом выводе регионов из "красной" зоны должна принять специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
При этом все еще "красными" по показателям остаются следующие местности:
- Волынская область;
- Житомирская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Черниговская область.
Еще четыре области Украины находятся в "желтой" зоне: Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская, две – в "оранжевой": Полтавская и Закарпатская.
Напомним, в понедельник "красных" регионов, в которых стабилизировались показатели эпидопасности, было всего шесть.
Кроме того, мы писали о том, что в Украине второй день растет число новых случаев коронавируса. Утром 1 декабря Минздрав сообщил об 11 960 заражениях, выявленных за прошлые сутки.