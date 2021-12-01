В Украине второй день растет число новых случаев коронавируса. Утром 1 декабря Минздрав сообщил о 11 960 заражениях, выявленных за прошлые сутки.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Facebook.

Среди 11 960 новых пациентов с ковидом 1 088 детей и 207 медиков. В больницы вчера попали 3 629 человек. За сутки зафиксирован 557 летальных случаев болезни. Выздоровели 26 160 человек.

Кроме того, вчера в нашей стране сделали 233 471 прививку от коронавируса. Первую дозу получили 76 979 человек, 156 492 человека получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 3 450 341 случай коронавируса. Из них 86 532 оказались летальными. 2 972 192 человека выздоровели.

Напомним, врач рассказал, как уберечься от нового штамма коронавируса "омикрон". В частности, речь пока что идет о введении третьей дозы вакцины. Кроме того, по мнению специалиста, необходимо скорректировать существующие вакцины от коронавируса, чтобы сделать их более эффективными против нового штамма.

Также мы писали о том, что глава Минздрава Виктор Ляшко не исключил повторение в Украине тотального карантина, как весной 2020 года.

Кроме того, сообщалось, что нового стало известно о штамме коронавируса "омикрон".