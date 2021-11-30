Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как обезопасить себя от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает во вторник, 30 ноября, "РИА Новости" со ссылкой на беседу Мясникова с "Общественной службой новостей".

"Защита пока - только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с "омикроном", возможно, будет работать на 20-30%. Этого мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин", - рассказал врач.

По словам Мясникова, любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса.

Кроме того, врач не исключил, что новые варианты COVID-19 будут переноситься легче, чем "дельта".

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Ляшко анонсировал начало ковид-вакцинации третьей дозой в Украине в начале следующего года. По его словам, Украина полностью готова - препаратов хватает и для бустерной вакцинации, и для ревакцинации еще двумя дозами в случае необходимости.

Также мы писали, что в Moderna заявили о значительном снижении эффективности вакцин против штамма "Омикрон". Из-за наличия большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма коронавируса и его быстрого распространения в странах Африки, существующие в настоящее время вакцины, вероятно, нужно будет изменить в 2022 году.