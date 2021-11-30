На фоне всеобщей обеспокоенности по поводу нового штамма коронавируса "омикрон" министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вряд ли в Украине возможен жесткий карантин, как весной 2020 года.

Об этом чиновник сказал в интервью ВВС.

Журналистка спросила у него, есть ли вероятность локдауна в случае, если оправдаются самые плохие прогнозы.

"Ничего нельзя исключать. Я бы не говорил, что возможен жесткий карантин, как в 2020 году. Сегодня есть вакцины и есть препараты прямого действия. Мы принимаем некоторые ограничительные меры. Некоторые страны закрываются. Пока есть определенная неизвестность. Все неизвестное довольно скоро станет известно. После этого будут приниматься решения", - уклончиво ответил Ляшко.

Также он сделал прогноз по поводу наступления новой волны эпидемии.

"С коронавирусом сложно что-то прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел внутри октября. Вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ. Поэтому новую волну можно ожидать к концу января-февраля-марта. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", - сказал Ляшко.

А вот насчет того, когда в Украину может прийти новый штамм коронавируса "омикрон", он не взялся давать предсказаний.

"Это сложно спрогнозировать. Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. Граждане южноафриканских стран и люди, находившиеся там в течение последних 14 дней, будут направляться на самоизоляцию, независимо от того, есть ли у них отрицательный ПЦР-тест или справка о вакцинации", - сказал министр.

Ранее Ляшко анонсировал начало вакцинации в Украине третьей, бустерной, дозой.

Также чиновник заявил о том, что с 6 декабря в Украине изменится срок действия желтого ковид-сертификата о вакцинации. Вместо 120 дней он будет действительным всего 30.