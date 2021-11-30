Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что с 6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Основные изменения коснутся жителей "желтой" зоны.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время сегодняшнего брифинга.

"Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.

По словам министра, новые правила карантина начнут действовать с 6 декабря. С этой даты бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте.

Напомним, согласно новым правилам, для бизнеса в "желтой" зоне уже не будет возможности выбирать - вакцинировать ли персонал или работать с ограничениями. Фактически, разницы между "красной" и "желтой" зонами для общепита не будет, в любом случае, должны быть вакцинированы и сотрудники, и клиенты.

Напомним, "Страна" публиковала полный перечень изменений правил карантина, которые вступят в силу с 6 декабря и в основном касаются "желтой" зоны. Помимо прочего, администрация заведений должна будет проверять сертификаты посетителей с помощью приложения "Дия", иначе им грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

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