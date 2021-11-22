В Украине планируют пересмотреть правила перевозок в городском общественном транспорте во время карантина. Речь о том, чтобы разрешить в регионах красной зоны перевозить пассажиров не только на сидячих местах.

Об этом в эфире канала "Интер" сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Что касается межрегиональных перевозок, то до полного спада заболеваемости ковидом смягчать правила не планируют: у пассажиров продолжат требовать сертификат о вакцинации или негативный результат теста на коронавирус.

Впрочем, в ближайшее время могут пересмотреть правила перевозок в городском общественном транспорте в красной зоне.

"К нам обратились мэры некоторых городов с просьбой пересмотреть именно вопрос проезда в общественном транспорте в городах. Чтобы были не только сидячие места. И мы также будем идти к ним на встречу. Так как приближаются холода и когда на остановках будут ожидать долго общественный транспорт, это также может способствовать появлению острых респираторных вирусных инфекций", - сказал министр.

Отметим, что сейчас, если местные власти не приняли дополнительных ограничений, то в красной зоне карантина городские троллейбусы, автобусы, трамваи, маршрутки и метро могут курсировать в обычном режиме (но количество пассажиров в них не должно превышать число сидячих мест, а масочный режим обязателен).

Напомним, в Минздраве назвали две области, которые первыми покинут красную зону карантина: это Луганская и Львовская.

Также мы писали о том, что по словам Виктора Ляшко, Украина прошла пик третьей волны заболеваемости ковидом.