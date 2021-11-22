Министерство здравоохранения Украины уже обратилось в Кабмин с просьбой вывести два региона из красной зоны карантина.

Об этом в эфире канала "Интер" заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, видео опубликовано в YouTube.

"Мы действительно фиксируем спад количества случаев коронавирусной болезни, количества госпитализаций, увеличение количества выздоровевших, которые выписываются из больниц", - сказал Ляшко.

По его словам, пик третьей волны коронавируса уже прошел, и часть регионов могут выходить из красной зоны.

"Минздрав подал в Кабмин просьбу о переводе из красного уровня эпидемической опасности двух регионов - Луганской и Львовской области. Поскольку они по индикаторам уже вышли в желтый уровень опасности. Я думаю, что в ближайшее время будет созвана Комиссия по ТЭБ и ЧС, которая рассматривает эти вопросы", - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, "Страна" писала о том, что сейчас в Украине в красной ковид-зоне остаются 18 регионов и Киев.

Также мы сообщали, что в Минздраве уже анонсировали выход областей из красной зоны на текущей неделе.