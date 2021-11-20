В субботу, 20 ноября, в двух крупных европейских столицах Вене и Париже проходят демонстрации против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Однако, в отличие от австрийской акции, французская переросла в силовое сопротивление.

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, шествие "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков в Париже переросло в беспорядки. Полиция применяет слезоточивый газ и дубинки против хулиганов, есть пострадавшие.

Хулиганы разбили автобусную остановку, которая находилась в районе проведения шествия.



Часть участников акции попытались отклонится от маршрута, однако полиция преградила им путь. Шествие на какое-то время было приостановлено, сейчас движение восстановлено.

Помимо акций "желтых жилетов" в субботу в Париже состоялись и другие манифестации. В частности, от площади Республики стартовала акция, участники которой вышли с лозунгами против домашнего и сексуального насилия в отношении женщин.

В ходе акции правоохранители задержали и поместили под стражу двух человек за оскорбление представителей власти.

Речь идет о владелице и водителе фургона, на котором были изображены президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер США Джо Байден и префект полиции Парижа Дидье Лальман на фоне стада овец и французского флага. Изображение также сопровождалось оскорбительной фразой в отношении правящей партии.

Участники акции были задержаны в рамках открытого расследования о неуважении к государственным лицам.

В Вене около 35 тысяч человек также принимают участие в демонстрации против ограничительных мер из-за коронавируса. В отличие от Франции, эта акция больше напоминает прогулку по центральным улицам в хороший день. Многие из пришедших в масках.

Демонстранты несут флаги, транспаранты, в толпе заметны желтые звезды с надписью "не вакцинирован". Протестующие скандируют: "Мы тоже люди" и "Сопротивление".

Ранее "Страна" сообщала, что с понедельника, 22 ноября, Австрия уходит на четвертый общенациональный карантин. Локдаун введут на 20 дней, то есть до 13 декабря, однако впоследствии могут продлить еще на десять.

Кроме этого, с 15 ноября Австрия ввела локдаун для непривитых.