В Роттердаме (Нидерланды) прошли протесты против коронавирусных ограничений. Они переросли в беспорядки. Полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь, передает НТК.

Жители города вышли на улицы в знак протеста против ужесточения карантина на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и показателями по госпитализациям.

Протестующие заявили, что недовольны планами правительства ввести сертификаты для вакцинированных и переболевших коронавирусом, но не для тех, у кого есть отрицательный тест на Covid-19.

😳 OMG In deze film kun je zien dat er een persoon is neergeschoten pic.twitter.com/xlIUEUxu5a — Lara 💫⚡️✨🌟☀️👒 (@bufy68) November 19, 2021

Сотни жителей Роттердама вышли на уличную демонстрацию, которая сначала была мирной. В район проведения подтянулись правоохранители после чего, выкрикивая слово "свобода", митингующие стали бросать в полицейских камни и фейерверки.

#Internacional #LoÚltimoLNSV I Violentas protestas en Rotterdam (Países Bajos), por nuevas restricciones contra el covid-19: pic.twitter.com/ze02NiCLnD — La Noticia SV (@lanoticiasv) November 19, 2021

Полиция открыла предупредительный огонь и применила водомет. В результате беспорядков одна полицейская машина была сожжена, еще одна – повреждена.

Напомним, в среду, 24 ноября, противники вакцинации от коронавируса планируют провести в центре Киева масштабную акцию протеста.

Между тем, 16 ноября к лидеру украинских активакцинаторов Остапу Стахову пришла с обысками СБУ. Находящийся в квартире Стахов сообщил, что сбушники выломали двери в 6 утра, не зачитали ему права и отобрали технику.