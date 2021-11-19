В Соединенных Штатах Америки ученому удалось обнаружить нулевого пациента с Сovid-19, им оказалась продавщица морепродуктов на рынке китайского Уханя.

Ведущий эксперт по отслеживанию эволюции вирусов в Университете Аризоны Майкл Воробей в своем отчете рассказал о первом человеке, который был инфицирован Сovid-19. Ею оказалась продавщица морепродуктов Вэй Гуйсянь.

Кроме того, по информации эксперта, в расследовании Всемирной организации здравоохранения была ошибка касательно ранней хронологии пандемии. Ученый выявил разногласия в терминах задокументированного инфицирования.

Хотя ранее говорилось о том, что заболел мужчина 8 декабря 2019 года, исследование Воробея показало, что нулевым пациентом была продавщица рынка и инфицирование произошло 11 декабря 2019 года.

Эксперт по болезням, который был в группе расследования ВОЗ, Питер Дашак признал, что дата 8 декабря была ошибкой и согласился с результатами исследования Уоробея.

Напомним, разведка США нашла базу генетических данных о вирусах из лаборатории Уханя.

Также сообщалось, что эксперты ВОЗ назвали версии передачи коронавируса человеку после визита в Ухань.